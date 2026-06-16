Nhận Định Áo – Jordan Vào Lúc 11:00 Ngày 17/06 Chi Tiết Nhất

Nhận định Áo – Jordan vào lúc 11:00 ngày 17/06 phân tích chi tiết sự chênh lệch về trình độ cùng những thay đổi chiến thuật quan trọng của hai đội bóng. Theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật các đánh giá chuyên sâu và dự đoán tỷ số chuẩn xác tại Xoilac.

Nhận định phong độ hiện tại giữa Áo vs Jordan

Nhận định Áo – Jordan vào lúc 11:00 ngày 17/06 thu hút sự chú ý khi hai đội bước vào trận đấu với những mục tiêu khác nhau. Phong độ gần đây sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá tương quan sức mạnh trước giờ bóng lăn. Cùng nhìn lại những gì hai đội đã thể hiện trong thời gian qua.

Đánh giá phong độ hiện tại giữa Áo và Jordan

Chỉ số tổng thể Áo Jordan FIFA Ranking 24 63 Phong độ 16 trận 11T – 3H – 2B (69%T) 7T – 4H – 5B (44%T) Bàn thắng/trận 2.56 1.31 Bàn thua/trận 0.69 1.31 Hiệu số +30 +0 Tỷ lệ giữ sạch lưới 7/16 (44%) 3/16 (19%) Chấn thương trụ cột 4 cầu thủ 0 Kỳ WC gần nhất 1998 (vòng bảng) Lần đầu tiên

Đội tuyển Áo dưới bàn tay của HLV Ralf Rangnick

Đội tuyển nổi bật với lối chơi pressing cường độ cao cùng sơ đồ 4-2-2-2 giàu tính tổ chức. Phần lớn lực lượng đang thi đấu tại Bundesliga, Serie A hoặc Premier League, tạo nên nền tảng chuyên môn rất chất lượng. Một số trường hợp như Maximilian Wöber, Patrick Wimmer, Florian Grillitsch hay Tobias Lawal gặp vấn đề về thể trạng.

Jordan dưới thời HLV Hussein Ammouta

Đội tuyển ưu tiên lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tận dụng tốc độ trong các pha phản công. Những gương mặt nổi bật như Mussa Al-Taamari, Yazan Al-Naimat hay Mahmoud Al-Mardi đóng vai trò quan trọng trên mặt trận tấn công. Đại diện Tây Á bước vào giải đấu với lực lượng gần như đầy đủ. Đây được xem là lợi thế đáng kể khi nhiều đội tuyển khác đang gặp khó khăn bởi các trường hợp chấn thương.

Tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của hai đội Áo vs Jordan

Nhận định Áo – Jordan vào lúc 11:00 ngày 17/06 không chỉ là màn so tài về phong độ mà còn là cuộc đấu giữa hai phong cách thi đấu hoàn toàn khác biệt. Trước giờ bóng lăn, việc đánh giá ưu thế cùng hạn chế của mỗi bên sẽ giúp làm rõ cục diện trận đấu.

Những lợi thế và bất lợi đáng chú ý của hai đội bóng

Điểm mạnh và điểm yếu của Áo

Sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu, đội tuyển bước vào trận đấu với không ít lợi thế nhưng cũng tồn tại một vài nỗi lo về lực lượng.

Đội tuyển Áo Đánh giá Điểm mạnh Lối chơi pressing tốc độ cao cùng dàn cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga, Serie A tạo nên sức mạnh đáng gờm. Điểm yếu Một số ca chấn thương nơi hàng thủ có thể ảnh hưởng đến sự chắc chắn của đội hình. Cầu thủ chủ chốt Marko Arnautović, Christoph Baumgartner, David Alaba, và Marcel Sabitzer.

Điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển Jordan

Sở hữu lối chơi phòng ngự phản công khó chịu cùng lực lượng ổn định, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế khi phải đối đầu với những đối thủ có đẳng cấp cao hơn.

Đội tuyển Jordan Đánh giá Điểm mạnh Lực lượng ổn định cùng kinh nghiệm Á quân Asian Cup 2024 tạo nên điểm tựa lớn cho hàng phòng ngự. Điểm yếu Khả năng ghi bàn còn hạn chế, thành tích trước các đối thủ ngoài khu vực chưa quá nổi bật. Cầu thủ chủ chốt Musa Al-Taamari, Yazan Al-Naimat, Yazan Al-Arab và Nour Al-Rawabdeh.

Dự đoán tỷ lệ kèo và tỷ số của Áo vs Jordan ngày 17/06

Nhận định Áo – Jordan vào lúc 11:00 ngày 17/06 cho thấy sự chênh lệch nhất định về đẳng cấp giữa hai đội. Dựa trên phong độ cùng tương quan lực lượng hiện tại, nhiều mức kèo đáng chú ý đang được giới chuyên môn quan tâm.

Dự đoán cục diện và tỷ số Áo vs Jordan ngày 17/06 từ Xoilac

Kèo Châu Á

Mức chấp 1.5 bàn buộc đại diện châu Âu phải thắng từ 2 bàn trở lên mới mang về lợi nhuận trọn vẹn. Trong khi đó, Jordan chỉ cần thua tối thiểu hoặc giành điểm là đủ vượt kèo. Với lực lượng ổn định hơn ở thời điểm hiện tại, cửa dưới là lựa chọn đáng cân nhắc.

Kèo Châu Âu

Tỷ lệ 1.33 cho cửa thắng phản ánh mức đánh giá rất cao dành cho đại diện châu Âu. Tuy nhiên, cửa hòa 4.75 vẫn đáng chú ý khi Jordan vừa hòa Nigeria 2-2, Costa Rica 2-2, trong khi đối thủ có 3 trận hòa ở 16 lần ra sân gần nhất. Với mức lợi nhuận 375%, lựa chọn hòa mang đến giá trị đầu tư hấp dẫn hơn.

Kèo Tài Xỉu

Mốc 3 bàn đang cho thấy giới chuyên môn nghiêng nhẹ về khả năng ít bàn thắng khi Tài trả 1.05, Xỉu chỉ 0.80. Với tính chất thận trọng của trận ra quân cùng lối chơi kỷ luật từ đại diện Tây Á, cửa Xỉu là lựa chọn đáng cân nhắc hơn.

Dự đoán kết quả

Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, Jordan đủ khả năng tạo ra bàn thắng nhờ những pha phản công tốc độ.

Kèo Châu Á: Chọn Áo -0.75 (hoặc -1).

Kèo Châu Âu: Chọn Áo thắng.

Kèo Tài Xỉu: Chọn Tài 2.5.

Dự đoán tỷ số: Áo 2-1 Jordan.

Kết luận

Nhận định Áo – Jordan vào lúc 11:00 ngày 17/06 cho thấy màn chạm trán giữa hai đội hứa hẹn diễn ra hấp dẫn với nhiều điểm nhấn đáng chú ý về chiến thuật lẫn phong độ. Đừng quên truy cập Xoilac để cập nhật thông tin mới nhất, theo dõi trực tiếp trận đấu cùng những phân tích chuyên sâu.