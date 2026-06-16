Bài viết nhận định Uzbekistan – Colombia vào lúc 09:00 ngày 18/06 mang đến góc nhìn chuyên sâu. Chuyên trang Xoilac sẽ giúp độc giả nắm bắt trọn vẹn mọi thông số quan trọng. Hãy cùng phân tích kỹ lưỡng từng yếu tố trước khi màn đọ sức này bắt đầu.

Bảng kèo trận đấu:

Loại kèo Tỷ lệ cược Dự đoán Kèo chấp (Colombia chấp 0.75) Uzbekistan: 0.95Colombia: 0.85 Chọn Colombia Kèo 1×2 Uzbekistan:8.00Hòa: 4.00Colombia: 1.42 Chọn Colombia Kèo Tài Xỉu (2.5) Tài: 0.90Xỉu: 0.95 Chọn Xỉu Tỷ số chính xác Tùy nền tảng Uzbekistan 0-1 Colombia

Thời gian: Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 09:00 theo giờ Việt Nam thứ Năm ngày 18/06/2026.

Địa điểm: Hai đội tuyển sẽ tranh tài trực tiếp trên sân vận động trung lập Mexico City Stadium.

Khuôn khổ: Đây chính là lượt trận mở màn thuộc khuôn khổ bảng K vòng chung kết World Cup 2026.

Nhận định trận đấu Uzbekistan đối đầu Colombia

Nhận định Uzbekistan – Colombia vào lúc 09:00 ngày 18/06 thu hút đông đảo sự chú ý. Đại diện Nam Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu dàn nhân sự vô cùng chất lượng.

Đại diện Nam Mỹ quyết tâm giành trọn ba điểm ngày ra quân

Phong độ thi đấu gần đây

Những thống kê thành tích trong thời gian qua phản ánh chân thực sức mạnh thực tế. Dữ liệu này đóng vai trò nền tảng giúp giới mộ điệu đưa ra góc nhìn khách quan.

Đại diện châu Á đang sở hữu chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng với ba chiến thắng trong sáu lần ra sân gần nhất.

Tuy nhiên việc phải thi đấu trên sân vận động có độ cao lớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền tảng thể lực.

Tập thể Nam Mỹ lại thể hiện bộ mặt cực kỳ tích cực qua hai lần ca khúc khải hoàn liên tiếp vừa qua.

Đội bóng áo vàng cũng chỉ phải nhận vỏn vẹn bốn thất bại xuyên suốt hai mươi sáu màn so tài gần đây nhất.

Mục tiêu hướng tới

Đội bóng Nam Mỹ khao khát giành trọn ba điểm nhằm khẳng định vị thế ứng cử viên đi tiếp. Ngược lại thì đại diện châu Á nỗ lực phòng ngự chặt chẽ để tìm kiếm kết quả hòa quý giá. Sự đối lập về mặt toan tính chiến thuật chắc chắn sẽ tạo nên thế trận cực kỳ giằng co.

Lịch sử chạm trán

Cuộc đụng độ sắp tới đánh dấu lần đầu tiên hai đội tuyển chạm trán tại một kỳ World Cup. Việc thiếu vắng dữ liệu đối đầu trực tiếp càng làm tăng thêm tính khó đoán cho màn so tài. Tuy nhiên đẳng cấp chênh lệch vẫn là yếu tố then chốt định đoạt cục diện trên sân Mexico City Stadium.

Nhận định bảng kèo

Chuyên mục nhận định Uzbekistan – Colombia vào lúc 09:00 ngày 18/06 tiếp tục phân tích mức cược. Bảng niêm yết hiện tại phản ánh rõ rệt sự chênh lệch trình độ giữa hai nền bóng đá.

Bảng tỷ lệ cược cho thấy ưu thế nghiêng hẳn về Colombia

Handicap

Mức chấp 0.75 bàn cho thấy giới chuyên môn đặt trọn niềm tin vào sức mạnh đội cửa trên. Dưới đây là những đánh giá cụ thể giúp độc giả dễ dàng lựa chọn phương án đầu tư.

Yếu tố Đánh giá Lựa chọn Sức mạnh tấn công Luis Diaz cùng đồng đội sở hữu khả năng dứt điểm vô cùng sắc bén Cửa trên Khả năng phòng ngự Hàng thủ đội cửa dưới khó lòng chống đỡ sức ép tấn công liên tục Cửa trên

1×2

Mức thưởng dành cho đại diện Nam Mỹ thắng chỉ vỏn vẹn 1.42 do họ sở hữu thực lực mạnh. Trong khi đó tỷ lệ ăn của kết quả hòa lên tới 4.00 còn cửa dưới ca khúc khải hoàn chạm mốc 8.00. Việc xuống tiền vào đội bóng áo vàng được xem là quyết định mang tính an toàn cao nhất.

Tài xỉu

Mốc tài xỉu 2.5 hoàn toàn phù hợp với kịch bản một cuộc đọ sức diễn ra vô cùng chặt chẽ. Hàng công trứ danh của đội cửa trên sẽ vấp phải hệ thống phòng ngự kỷ luật từ đối phương. Cửa Xỉu chính là điểm đến lý tưởng bởi tính chất quan trọng tại lượt trận ra quân.

Dự kiến đội hình ra sân của hai đội Uzbekistan – Colombia ngày 18/06

Phần cuối bài nhận định Uzbekistan – Colombia vào lúc 09:00 ngày 18/06 hé lộ danh sách xuất phát. Cả hai vị thuyền trưởng đều sẽ tung vào sân những quân bài ưu tú nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành điểm của mình.

Cập nhật đội hình xuất phát dự kiến của Uzbekistan và Colombia

Sơ đồ chiến thuật dưới đây phác họa rõ nét ý đồ tiếp cận trận đấu từ ban huấn luyện.

Uzbekistan (4-4-2): Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullayev, Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiyev, Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullayev, Azizjon Ganiev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov.

Colombia (4-1-2-3): Alvaro Montero, Daniel Munoz, Jhon Lucumi, Davinson Sanchez, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Rios, Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz.

Kết luận

Bài nhận định Uzbekistan – Colombia vào lúc 09:00 ngày 18/06 đã phác họa chi tiết bức tranh toàn cảnh. Xoilac hy vọng lượng kiến thức này sẽ mang lại giá trị tham khảo hữu ích cho quý vị độc giả. Hãy thường xuyên truy cập chuyên trang nhằm cập nhật thêm vô vàn tin tức nóng hổi từ mùa giải World Cup cực sôi động.